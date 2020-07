Pericolul ascuns de la mare, pe care trebuie să îl iei în serios Daca vrei sa inoți in mare trebuie sa te asiguri intii ca distracția ta va fi ferita de pericole. Meduzele nu sint intotdeauna inofensive. Daca ești atins de acestea te poți alege cu arsuri, afecțiuni ale pielii și in cazuri grave chiar afecțiuni neurologice. Cum sa le eviți? Nu inota in ape in care acestea se afla in numar mare. Meduzele se deplaseaza in direcția curenților marini și prefera zon Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Anumite alimente ne afecteaza sanatatea, deși fac parte din meniul nostru zilnic. Le consumam in cantitați mari, insa nu știm ce efecte au asupra organismului. Unul dintre aceste alimente este piinea alba. De multe ori, specialiștii atenționeaza asupra efectelor nocive ale acestui tip de piine. Despre…

- Mesaj RO-Alert: PERICOLUL infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ramane ridicat! Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis, vineri, un mesaj SMS Ro-Alert prin care informeaza populatia ce trebuie sa faca incepand de astazi, cand s-a instituit starea de alerta in Romania, din cauza…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, decizia CCR privind amenzile din perioada starii de urgența, declarand ca, fara aceste sancțiuni, s-ar fi inregistrat mai multe decese. Iohannis a lansat, joi, de la Palatul Cotroceni, un nou ataca la adresa PSD, declarand ca PSD si acolitii sai sunt cei…

- Veronica Anghel, specialist in stiinte politice la Stanford, atrage atentia, intr-un material privind evolutia epidemiei in Europa, ca state din Est, precum Romania sau Ungaria au rezultate destul de slabe in lupta cu pandemia. The post De ce țarile din estul Europei au suferit mai puțin decat cele…

- Presedintele Klaus Iohannis a remarcat marti ca este mai mult de o luna si jumatate de cand traim cu aceasta epidemie, ca societatea romaneasca a dovedit maturitate, dar ca nu am atins varful epidemiei, iar relaxarea restrictiilor din 15 mai nu inseamna reintoarcerea la normalitatea pe care am cunoscut-o.…

- Uscatoarele pentru maini au un risc mai mare de raspandire a COVID-19 decat prosoapele de hartie. Este concluzia unui nou studiu facut de mai mulți oameni de știința și prezentat cu ocazia Congresului European de Microbiologie Clininca si Boli Infectioase. Conform cercetarii, citate și de Forbes, mainile…

- Documente interne obtinute de The Associated Press si estimari ale expertilor bazate pe date retrospective arata ca autoritatile chineze au ascuns timp de sase zile pericolul reprezentat de noul coronavirus si au organizat in Wuhan, epicentru pandemiei, un banchet pentru zeci de mii de oameni.

- Documente interne obtinute de The Associated Press si estimari ale expertilor bazate pe date retrospective arata ca autoritatile chineze au ascuns timp de sase zile pericolul reprezentat de noul coronavirus si au organizat in Wuhan, epicentrul pandemiei, un banchet pentru zeci de mii de oameni.