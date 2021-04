Pericol pe șosele! Un bucureștean s-a urcat băut și fără permis la volan: a lovit 12 mașini parcate Pericol uriaș pe șosele. Un barbat din București in varsta de 31 de ani, aflat in stare de ebrietate, s-a urcat la volan, fara a avea permis de conducere, și a lovit 12 mașini parcate pe o strada din Brașov. Fiindca nu a putut fi testat cu etilotestul, bucureșteanul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Oamenii legii au deschis dosar penal. Intamplarea a avut loc miercuri seara. Barbatul in varsta de 31 ani, din Bucuresti, a condus mașina pe strada Nucului din Brasov si, la un moment dat, a pierdut controlul volanului, acrosand 12 autoturisme parcate. „Conducatorul auto nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

