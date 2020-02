Stiri pe aceeasi tema

- Cerul este acoperit la aceasta ora in tot judetul. Ninge in Pasul Gutai, Cavnic, Baia Sprie, Baia Mare, fulguieste la Sighet, Petrova, Borșa și Targu Lapuș. Vizibilitatea este redusa de ceața, sub 150 de metri, pe DN18, Dealul Hera și sub 100 de metri, in Pasul Prislop. S-a acționat cu doua tone de…

- Stewardesa suspecta ca ar fi intrat in contact cu bolnavi cu coronavirus și care a fost preluata pe Aeroportul din Cluj Napoca este din Maramureș. Tanara, de meserie stewardesa, venea de la Varsovia, insa inainte fusese in Asia, in Vietnam, unde a intrat in contact cu mai multi colegi, posibil purtatori…

- Creștere alarmanta a numarului cazurilor de gripa, in județul Buzau. Dupa ce, in weekend, testele rapide au indicat prezența virusului gripal de tip A sau B la un adult și 11 copii, luni, alți 11 bolnavi au primit un diagnostic similar. Deocamdata, autoritațile spun ca nu se impune suspendarea cursurilor…

- Intr-un satuc din Maramureș, pe drumul care leaga Baia Mare de Targu Lapuș, vom intalni un caz inedit, o situație deosebita care se poate rezolva doar cu ajutorul fiecaruia dintre noi. In Copalnic-Manaștur, o familie trece prin momente grele. Mama este bolnava, tatal vede cu un sigur ochi și niciunul…

- Locuitorii orașului Targu-Mureș au intrat in panica, in cursul zilei de marți, dupa ce au simțit un miros extrem de puternic de maoniac. Aceștia au declarat ca aerul nu a fost respirabil in mai multe zone din oraș, dar autoritațile spun ca locuitorii nu au fost in pericol.

- Echipele Vital se afla marti, 19 noiembrie, in Baia Mare, pentru remedierea unei conducte sparte. Pana la ora 10.00 nu vor avea apa la robinete locuitorii de pe urmatoarele strazi: Grivitei, Colinei, 16 Februarie, Marului, Privighetorii, Tamplarilor, Dealul Crucii, Plaiului, Oasului, Stibinei, Aleea…

- Politistii desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domiciliu. La data de 04.11.2019, in jurul orei 09.00, Csonka Iosif a plecat voluntar de la domiciliul sau din Targu Lapus si pana in prezent nu a revenit. Barbatul, in varsta de 54 de ani, are o constitutie atletica,…

- Pericol major in aceasta dimineața pe DN 1C, pe Mesteacan. O cisterna incarcata cu argon lichid a ajuns in șanțul de la marginea șoselei, dar din fericire șoferul nu a pațit nimic. Argonul este un element chimic aflat pe poziția a 18-a in tabelul periodic al elementelor. Se gasește sub forma gazoasa,…