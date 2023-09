Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava apartinand Scolii Superioare de Aviatie Civila, care facea zboruri scoala si care a avut probleme la trenul de aterizare, a reusit sa aterizeze in siguranta pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu.

- O aeronava ce aparținea Școlii Superioare de Aviație Civila a aterizat forțat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu, dupa ce s-a defectat. Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a inceput o investigație pentru a vedea afla modul in care s-a produs aterizarea.

- O aeronava apartinand Scolii Superioare de Aviatie Civila a aterizat fortat astazi pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta. Potrivit Aeroportului Mihail Kogalniceanu, azi, 15.09.2023, ora 10:58, ca urmare a aterizarii unei aeronave de tip TECNAM P2006T pe Aeroportul International Mihail…

