Pericol în MAREA NEAGRĂ! Mine din Ucraina plutesc în derivă! Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, anunța luni agenția EFE , citata de Agerpres. Dupa cum au anuntat autoritatile de la Sofia intr-un comunicat de presa, dispozitivele explozive „au fost aduse de o furtuna si plutesc in Marea Neagra, ceea ce reprezinta o amenintare pentru toate ambarcatiunile”. Minele provin de pe coasta Odesei, principalul port al Ucrainei la Marea Neagra, iar unii experti cred ca fac parte din dispozitivul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

