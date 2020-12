Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este necesar sa vaccineze doua milioane de persoane saptamanal, cu scopul de a evita un al treilea val al epidemiei covid-19, conchide London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), o universitate londoneza, intr-un studiu, relateaza Reuters.

- Marea Britanie marcheaza astazi un moment istoric in lupta contra pandemiei de COVID-19, cauzata de virusul care a ucis milioane de oameni din intreaga lume. Autoritațile sanitare din Regatul Unit au inceput deja campania de vaccinare, iar primii beneficiari sunt persoanele aflate in categoriile de…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid dezvoltat de Pfizer și BioNTech, iar livrarile vor incepe la cateva ore de la autorizarea acestuia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Primele vaccinari vor incepe cu data de 7 decembrie, a scris publicația britanica Financial…

- Teoriile conspirationiste si dezinformarea alimenteaza neincrederea in vaccinuri si ar putea duce la o scadere a nivelurilor de administrare a celor anti-COVID-19 in SUA si Marea Britanie, sub ratele necesare pentru a proteja comunitatile umane impotriva acestei boli, potrivit unui studiu publicat joi…