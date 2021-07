Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sticle cu bauturi periculoase au fost retrase de la vanzare in Timișoara, pentru ca erau ținute in soare, la peste 30 sau chiar 40 de grade Celsius. Specialiștii atrag atenția ca inclusiv apa care este pastrata in caldura puternica sau direct sub razele soarelui poate deveni toxica. Inspectorii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunța ca lanțul de magazine Cora retrage de la vanzare un produs propriu - desert cu bezea - din cauza conținutului ridicat de oxid de etilena. Cei care au cumparat aceste produse le pot duce inapoi, chiar și fara bon, și iși…

- Alerta alimentara, emisa cu o zi in urma la nivel european privind prezența oxidului de etilena in anumite loturi de inghețata, a scos pe teren pentru controale 20 de medici veterinari si inspectori ai Directiei Sanitar Veterinare din Buzau. Primele verificari pe care le-au facut medicii sanitar-veterinari…

- Numeroase loturi de inghețata Mars – Bounty, Twix și Snickers – au fost retrase de pe piața din Romania. Asta din cauza oxidului de etilena la niveluri mai mari decat cele permise de legislația UE. Anunțul a fost facut sambata de catre Autoritatatea Naționala Sanitar Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor…

- Potrivit ANSVSA, mai multe loturi de inghețata Mars - Bounty, Twix și Snickers - au fost retrase de pe piața din Romania din cauza oxidului de etilena la niveluri mai mari decat cele permise de legislația UE. Sambata, Autoritatatea Naționala Sanitar Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)…

- Mai multe loturi de inghețata Mars – Bounty, Twix și Snickers – au fost retrase de pe piața din Romania din cauza oxidului de etilena la niveluri mai mari decat cele permise de legislația UE, a anunțat sambata Autoritatatea Naționala Sanitar Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Reprezentanții…

- Alerta alimentara la nivelul Europei. Inspectorii sanitari au retras de la vanzare mai multe sortimente de inghețata, din cauza prezenței oxidului de etilena. Și in Romania sunt vandute aceste inghețate. Cei care au cumparat produse din loturile afectate pot merge la magazin sa-și primeasca banii inapoi,…

- Comisia Europeana a cerut vineri retragerea de pe piața a tututor produselor care contin un aditiv numit roscova care ar fi contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa. Sambata, intr-o intervenție telefonica la Digi24, directorul ANSVSA, Mihai Ponea a anunțat ca au fost…