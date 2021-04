Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu a reclamat, luni, pericol de incendiu la un spital suport Covid din Targu Mures, unde tuburile de oxigen sprijina peretii cladirii. Deputatul, aflat in drum spre Bucuresti, sustine ca a primit o sesizare, s-a oprit sa verifice despre ce este vorba si a cerut interventia Departamentului…

- Emanuel Ungureanu a postat imagini de la Spitalul COVID din Targu Mureș. Este vorba de Clinica de Boli Infecțioase de la Spitalul Clinic Județean Mureș. „ATENTIE! Pericol de incendiu! Acesta este un Spital suport Covid-19 din Targu-Mures. Am primit astazi sesizari ca tuburile de oxigen sprijina peretii…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, dupa ce o pacienta a dat foc unei saltele. Trei cadre medicale au fost ranite, dupa ce au sarit pe geam, de la etajul I. Ministerul Sanatatii a anunțat ca cele trei cadre medicale au suferit traumatisme ușoare la membrele inferioare…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…