- Potaissa Turda s-a calificat in finala Challenge Cup! Sportivii antrenati de catre fratii Gal s-au calificat duminica, pe teren propriu, dupa ce a invins formatia islandeza IBV Vestmannaeyjar, cu scorul de

- Dupa ce SCM Craiova s-a calificat in finala cupei EHF, la fete, echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat duminica, pe teren propriu, in finala Challenge Cup, dupa ce a invins formatia islandeza IBV Vestmannaeyjar, cu scorul de 28-24 (13-11), in mansa retur din semifinale.Principalii…

- Duminica, 29 aprilie 2018, Potaissa Turda are de recuperat trei goluri in manșa secunda din semifinalele cupei europene „Challenge Cup” contra islandezilor de la IBV Vestmannaeyjar, dupa ce in turul semifinalelor islandezii s-au

- Potaissa Turda are de recuperat trei goluri in manșa secunda din semifinalele Challenge Cup contra islandezilor de la IBV Vestmannaeyjar. Ardelenii au cedat sambata cu 28-31 in fața islandezilor, dar calificarea se va tranșa la Turda, pe 29 aprilie! Romanii pot ajunge pentru al doilea an consecutiv…

- AHC Potaissa Turda s-a calificat in semifinalele Ligii Nationale de handbal masculin, miercuri, dupa ce a invins in deplasare formatia AHC Dunarea Calarasi cu scorul de 26-25 (13-15), in primul tur din faza play-off. Potaissa, care castigase primul meci, pe teren propriu, cu 27-24, a castigat…

- Potaissa Turda s-a calificat in careul de ași din Challenge Cup, chiar daca a pierdut in aceasta seara returul din Norvegia cu Fyllingen Bergen, 30-32. Potaissa Turda a avut emoții pe finalul partidei de la Bergen, chiar daca avea avantajul celor cinci goluri la care caștigase in tur: 29-24. ...

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat duminica, in deplasare, in sferturile de finala ale Challenge Cup, desi a fost invinsa de formatia belgiana HC Vise BM, cu scorul 29-24 (13-13), in mansa retur din optimile competitiei.In tur, Potaissa a castigat la scor pe teren propriu,…

- Dupa ce ieri Raluca Stramaturaru s-a clasat pe locul 10 dupa primele doua manșe ale probei de sanie, iar in prima runda a reușit chiar sa termine pe locul 8, romanca s-a clasat astazi, in cea de-a treia manșa, pe locul 9. Astfel, romanca s-a calificat in finala, care va incepe la ora 14:00 și va fi…