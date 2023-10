Performanţă pentru sportul românesc: Fraţii Maior, campioni europeni la juniori, la raliuri Fratii Norbert Maior si Francesca Maior au castigat titlul european de juniori la raliuri (FIA ERC), dupa ce au terminat pe prima pozitie, duminica, in etapa finala care a avut loc in Ungaria. Originari din Brasov, dar stabiliti in Cluj, acolo unde reprezinta Napoca Rally Academy, cei doi bifeaza a doua mare performanta pentru automobilismul sportiv romanesc dupa cea reusita de Simone Tempestini, in 2016, cand acesta a devenit campion mondial, tot la juniori. Pentru a fi siguri ca vor castiga titlul, cei doi erau obligati sa castige etapa din Ungaria in fata rivalilor din Italia si Norvegia. Pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

