PERFORMANȚĂ! Festivalul Untold e în top 5 cele mai mari festivaluri din lume ​Festivalul UNTOLD a intrat in lista celor mai mari cinci festivaluri ale lumii, conform datelor publicate de compania de analiza Viberate. Dupa doi ani de incertitudini, sezonul 2022 se anunța a fi unul extraordinar pentru industria de evenimente. Platforma de analiza Viberate a publicat rezultatele raportului anual Post-Pandemic Festival Report 2022, o analiza detaliata in care au fost incluse date legate de cele mai mari festivaluri, cei mai book-uiți artiști din lume, trend-urile din industria muzicala, dar și nivelul de incasari la nivel global. La capitolul Top Festival din acest raport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In acest an, Hardwell va fi prezent doar la patru mari festivaluri din lume, și anume Tomorrowland, Ultra Music Festival, Creamfield și UNTOLD. Organizatorii celui mai mare festival de muzica din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

