Performanta fara precedent: Canotorii romani au cucerit patru medalii de aur la Campionatul Mondial (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Prima medalie de aur pentru Romania la Campionatul Mondial de Canotaj de la Racice a fost adusa de suceveanca Ionela Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a devenit acum și Campioana Mondiala in 2022 in proba de schif simplu categorie ușoara (LW1x), aceeași proba in care a caștigat aurul si la Campionatele Europene…

- Lotul de canotaj al Romaniei, format din 35 de sportivi, a fost primit, luni, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda, de conducerea Federatiei Romane de Canotaj, rude, prieteni si cunoscuti. Sportivii s-au intors de la Campionatele Europene de la Munchen (11-14 august), unde au obținut cinci…

- Echipa de canotaj a Romaniei, performanța ISTORICA la Campionatele Europene din Germania. A cucerit 6 medalii in 7 finale Echipa de canotaj a Romaniei a cucerit 6 medalii in 7 finale la Campionatele Europene din Germania, realizand o performanța istorica. Sportivii au caștigat trei medalii de aur și…

- Romania participa in aceste zile cu o delegație de 35 de canotori la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), mai bine de jumatate dintre aceștia provenind din județul Suceava. Sambata, in prima zi a finalelor, țara noastra a reușit sa cucereasca trei medalii de aur și trei de bronz, ...

- Canotorii nostri s-au calificat in nu mai putin de 7 finale, la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen, incluse in cadrul celor Multisport. Competiția este transmisa LIVE, pe TVR 1. Sportivii romani intra in competiție dupa ora 12.30.

- Romania a cucerit șapte medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj pentru tineret și juniori de la Varese. Drumul de intoarcere in țara al canotorilor romani a fost insa un adevarat coșmar. Delegația juniorilor din care fac parte 42 de sportivi va ajunge de abia la miezul nopții la Iași, deși a plecat…

- ​Echipajul Romaniei a cucerit medalia de aur in proba feminina de dublu vasle, prin Andrada-Maria Morosanu si Iulia-Liliana Balauca, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Varese (Italia).

- Canotajul pe mare a fost lansat in Romania anul trecut, iar sportivii se antreneaza zilnic pentru a face performanta si in aceasta disciplina. Federatia de specialitate va face toate demersurile necesare pentru a organiza, la Constanta, Campionatele Europene si Mondiale de canotaj pe mare. Canotorii…