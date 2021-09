Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit zece medalii, 5 de aur si 5 de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Kruszwica (Polonia), iar Simona Radis a stabilit un record mondial la simplu vasle feminin, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Romania s-a clasat pe primul loc in…

- Sportivii romani - cadeți, juniori și U21 (tineret) - au obținut rezultate bune la Campionatele Europene de Karate EKF, care s-a desfașurat in Finlanda, la Tampere, in perioada 20 - 22 august, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului. Pentru al treilea an consecutiv, tricolorii s-au comportat…

- Popovici s-a calificat miercuri dimineața in finala probei de 100 m liber cu al cincilea timp din semifinale, 47 ce secunde și 72 de sutimi.Sportivul roman se afla abia pe locul 7 dupa prima lungime de bazin, dar a recuperat excepțional si a incheiat al patrulea in prima semifinala la 100 m liber.El…

- ​Sportivul român Remus Andrei Niculita a ocupat locul 6 în finala probei 400 m, vineri, la Campionatele Europene de atletism Under-20 de la Tallinn (Estonia), informeaza Agerpres.Niculita a fost înregistrat cu cea mai buna performanta personala, 47 sec 09/100, pe care o îmbunatatise…

- Vilcu Nicu Alexandru, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut trei medalii de aur la Campionatul Național de Haltere juniori II, desfașurat in aceasta saptamana, la Botoșani. Vilcu Nicu Alexandru a concurat la categoria 89 de kilograme și s-a clasat pe locul I la cele doua stiluri, smuls…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit, duminica seara, medalia de aur in proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 22 sec 22/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, a fost urmat in clasamentul final de rusul Nikita Cernousov, 22 sec…

- David Popovici (16 ani) a cucerit medalia de aur și in proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma.Sportivul roman a inotat in cursa de 200 de metri in 1:45.95 și și-a trecut in cont a treia medalie de la CE de juniori, dupa aurul de la 100 m liber și argintul de…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 1 min 45 sec 95/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, care in semifinala a stabilit un nou record mondial de…