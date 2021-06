Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Horia Tecau Kevin Krawietz Romania Germania , s a calificat, in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.Amintim ca, jucatorul constantean de tenis Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz au avut acces,…

- Irina Begu (30 de ani, 74 WTA) continua la Roland Garrsos, in proba de dublu, acolo unde s-a calificat in optimi. Eliminata in turul I la simplu de Serena Williams, Begu are mai mult succes la dublu, acolo unde face pereche cu argentinianca Nadia Podoroska (42 WTA, 24 de ani). ...

- Perechea Irina Begu (Romania) / Nadia Podoroska (Argentina) s-a calificat in turul secund al probei feminine de dublu de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala jucatoarea romana si partenera sa s-au impus, in doua seturi, scor 6-3, 6-1, in fata frantuzoaicelor…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina Begu si argentinianca Nadia Podoroska s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, dupa 6-3, 6-1 cu frantuzoaicele Estelle Cascino/Jessika Ponchet. Begu si Podoroska au obtinut o victorie…

- Sorana Cîrstea (61 WTA) a bifat calificarea în cea de-a șasea finala a carierei, la Strasbourg ea urmând sa se dueleze în ultimul act al competiției cu Barbora Krejcikova (38 WTA). Finala de la Strasbourg va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 3 de la…

- Tenismanul croat Marin Cilic, cap de serie numarul 6, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii in valoare totala de 419.470 de euro, dupa ce l-a invins in trei seturi, pe 6-3, 1-6, 6-4 pe tanarul jucator spaniol Carlos Alcaraz (17 ani), intr-o…

- Turneul de la Miami va avea parte de o finala de cinci stele pe tabloul feminin de simplu, Ashleigh Barty și Bianca Andreescu luptându-se pentru marele trofeu. Jucatoarea de tenis din Australia este campioana en-titre, în timp ce Bianca se afla la primul rezultat notabil obținut dupa accidentarea…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit cea mai mare performanta a carierei, prin calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o miercuri seara pe letona Jelena Ostapenko, in doua seturi,…