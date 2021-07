Perechea Horia Tecău/Kevin Krawietz s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Hambrug Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz (Romania/Germania), cap de serie numarul 1, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Hambrug, cu premii de 1,16 milioane de euro. Tecau si Krawietz au trecut, in prima mansa, cu scorul de 6-0, 6-1, de cuplul Ruben Gonzales/Hunter Johnson (Filipine/SUA), prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. In faza urmatoare, invingatorii vor da piept cu echipa germana Daniel Altmaier/Rudolf Molleker, beneficiara a unui wild card, scrie News.ro. Calificarea in sferturi este recompensata cu un premiu total… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

