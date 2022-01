Irinel și Victor Ionescu sunt pasionați de mașini, iar de cațiva ani fac echipa in proba de regularitate, in etapele de vehicule istorice. Tatal mai concureaza și separat in proba de viteza, iar baiatul in varsta de 13 ani se da și in campionatul de Time Attack. “Am o pasiune pentru mașini și pentru motociclete și chestii cu motor in general. Din pacate sau din fericire, nu am avut mașina in familie și cred ca asta m-a ambiționat și mai tare sa imi iau cat mai repede mașina” – Irinel Ionescu, pilot in cursele de mașini istorice. Dragostea pentru mașini i-a transmis-o și fiului sau, Victor.…