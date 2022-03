Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de Jandarmerie a depistat in flagrant trei barbați din Arad, cu varste cuprinse intre 63 și 65 de ani, care pescuiau ilegal prin metoda greblare, folosind bețe de pescuit echipate cu triple și plumbi de dimensiuni mari și ,,gafe,, folosite pentru ridicarea peștilor.

- Planuri date peste cap pentru braconieri, pe un curs de apa din apropiere de Checea, județul Timiș. Cei de la ANCBP Timiș au gasit montata o plasa pentru braconaj piscicol, lunga cat toata lațimea canalului.

- Joi, 10 martie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Beclean, au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor persoane banuite de braconaj și nerespectarea regimului armelor…

- FOTO VIDEO| Percheziții in Alba: Doua persoane, REȚINUTE, pentru braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor Percheziții in Alba: Doua persoane, REȚINUTE, pentru braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor Politistii din Sebeș cerceteaza 3 persoane care…

- Au prins un mistreț, o gasca salbatica și au reușit sa jupoaie o caprioara. Este isprava a doi moldoveni, de 36 și, respectiv, 46 de ani, reținuți pentru braconaj cinegetic și piscicol.

- Peste 18 metri cubi de materiale lemnoase au fost ridicați in urma a doua percheziții desfașurate joi, intr-un dosar penal de taiere și furt de arbori. Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in Mureș, la locuințele unor…