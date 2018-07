Serviciile secrete ruse (FSB) au efectuat vineri o perchezitie la principalul institut de cercetare din cadrul industriei spatiale ruse, ca urmare a unor suspiciuni de spionaj din partea unor angajati ai acestuia in favoarea unor agentii de informatii occidentale, relateaza cotidianul rus Kommersant citat de AFP. "In aceasta dimineata, FSB a perchezitionat birourile Institutului central de cercetare stiintifica privind ingineria mecanica (TsNIImach)", care face parte din Agentia Spatiala Rusa (Roskosmos), scrie ziarul, citand surse din cadrul politiei. Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unei…