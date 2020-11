Percheziţii la suspecţi de infracţiuni informatice; conturi de email sparte şi credite la bănci obţinute în numele victimelor Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat miercuri 12 perchezitii domiciliare in Brasov, Ilfov si Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite ca a accesat fara drept conturile bancare si cele pe retelele sociale apartinand unui numar de 50 de victime.



Potrivit DIICOT, membrii gruparii sunt acuzati de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, inselaciune, frauda informatica, fals informatic, complicitate la frauda informatica si complicitate la tentativa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

