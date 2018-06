Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție Brașov, Covasna și Harghita au facut, joi, 14 perchezitii in județul Brașov vizand doua instituții publice și trei societați comerciale, dintre care una avand ca obiect de activitate “desfașurare activitați de pompe funebre“ și 9 la domiciliile…

- La data de 30.05.2018, procurorii DIICOT Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arges, Galati, Dolj, Iasi, Dambovita si Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand…

- OfiȚerii DGA efectueaza 60 de percheziții in județul Mureș. Surse judiciare au declarat, pentru EVZ, ca sunt vizați patru funcționari de la Serviciul de Inmatriculari auto și samsari de mașini aduse din strainatate.

- 68 de perchezitii s-au desfasurat astazi in toate judetele Romaniei, intr-un dosar al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu-Mures, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., la persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni.…

- Fostul vicepresedinte al Tribunalului Salaj, Patritiu Daraban, inculpat intr-o dosar penal, a trecut, de doua zile, in randul pensionarilor. Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri, 25 aprilie, decretul privind eliberarea acestuia din functia de judecator la Tribunalul Salaj, in temeiul art. 83…

- Politisti din Capitala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi, 13 mandate de aducere si 7 de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor in…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, sapte perchezitii domiciliare intr-un dosar privind fraude cu asigurari, 21 de persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), descinderile au loc sub supravegherea…

- Polițiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fisccala și spalare de bani. In aceasta ...