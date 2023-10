Percheziții la Primăria Morărești. Șapte persoane au fost audiate Au fost percheziții la Primaria Morarești din Argeș și la sediile și punctele de lucru ale unor firme din Pitești, intr-un dosar pentru abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. In total, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

