Perchezitii la persoane suspectate de trafic de droguri! Un barbat si o femeie, dupa gratii

- La data de 9 mai a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in comuna Luna și in municipiile Turda și Cluj-Napoca, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc…

- Joi, 4 mai 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 3 de percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in ALBA și alte 2 județe, la persoane banuite de trafic de droguri: Un barbat, de 33 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști PERCHEZIȚII in ALBA și alte 2 județe, la persoane banuite de trafic de droguri: Un barbat, de 33 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști La data de…

- Nr. 461 din 4 mai 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE MIGRANTI SI SPALARE DE BANI La data de 3 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.ndash;Serviciul…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, alaturi de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Salaj, au efectuat la data de 6 aprilie trei percheziții domiciliare și doua percheziții…

- La data de 22 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in judetul Prahova, intr o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii…

- Nr. 281 din 21 martie 2023 PERCHEZITII LA UN GRUP INFRACTIONAL SPECIALIZAT IN TRAFIC DE DROGURI SI OPERATIUNI CU PSIHOACTIVE Astazi, 21 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava ndash; Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Suceava,…