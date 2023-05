Percheziţii la partidul Şor privind alegerile din Găgăuzia. Mai multe persoane reținute Șefii unor organizații teritoriale din Gagauzia, alaturi de membrii staffului electoral ai Evgheniei Guțul, candidata partidului Șor la alegerile pentru funcția de bașcan din regiune, ar fi vizați de noi percheziții desfașurate duminica, anunța formațiunea. procurorii neaga ca ar fi facut rețineri. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA), alaturi de procurorii anticorupție și polițiștii au efectuat in dimineața zilei de duminica percheziții intr-o ancheta penala ce vizeaza coruperea alegatorilor de catre reprezentanții formațiunii in vederea determinarii acestora de a vota candidatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

