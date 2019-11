Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Transelectrica, Marius Danuț Carașol, a fost reținut de procurori dupa ce și-a falsificat diploma de absolvire. Fostul șef Transelectrica, reținut de procurori dupa ce și-a falsificat diploma de absolvire Au avut loc trei percheziții in București și Ilfov, la domiciliul fostului șef al…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind angajarea unei persoane, cu acte false, la o companie nationala ce are ca obiect de activitate transportul si furnizarea energiei electrice.

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei. Ioan Sorin Buta a fost retinut. In cursul zilei de marti urmeaza ca acesta sa fie audiat de Parchetului de pe langa Tribunalul Timis care…

- Ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, desfasoara marti dimineata…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind angajarea unei persoane, cu acte false, la o companie nationala ce are ca obiect de activitate transportul si furnizarea energiei electrice. Potrivit unor surse judiciare, este…

- Trei perchezitii au loc marti in Bucuresti si Ilfov, la domiciliile fostului sef al Transelectrica, Marius Danut Carasol. Acesta este acuzat ca a folosit documente false care atestau studii necesare angajarii in companie, potrivit unor surse apropiate anchetei. Sursele citate sustin ca cercetarile se…

- Un grup infractional organizat care a ajutat mai multe persoane fara un loc de munca sau fara salariu sa ia credite de la banci cu acte false a fost destructurat in urma a 35 de percheziții in București și cinci județe. Prejudiciul ajunge la aproape 4 milioane de lei.Potrivit unui comunicat…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice fac, marti, 69 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Calarasi, Ilfov, Ialomita, Prahova, la locuintele unor persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, precum si la depozite si la oficii postale utilizate…