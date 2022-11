Stiri pe aceeasi tema

- O sculptura intitulata „Naked Killers” („Asasini goi”), care il infațișeaza pe președintele rus Vladimir Putin gol și cu un lanț de aur la gat, stand pe o toleta aurie in timp ce il ține in poala pe omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, portretizat in miniatura, a fost scoasa la licitație in Cehia…

- Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu comentatorul politic rus Maxim Yușin, care susține ca Ucraina rade de țara sa și ca Rusia nu poate fi invinovațita decat de ea insași, relateaza Sky News. Intr-un clip impartașit de jurnalistul BBC Francis Scarr, Yusin a declarat ca mulți au vazut imaginile…

- „Impreuna cu președintele Xi Jinping, facem apel la respectarea integritații teritoriale și a suveranitații Ucrainei. Consecințele acestui conflict depașesc granițele europene: le vom depași printr-o stransa coordonare intre Franța și China”, a spus Emmaneul Macron.„Lumea trebuie sa-și uneasca forțele…

- Alexandr Lukașenko, aliatul lui Putin, a declarat sambata, 5 noiembrie ca Ucraina nu este un stat independent și ca l-a tratat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ca pe ”propriul sau copil”. ”Ați vazut poziția mea privind Ucraina. Am facut destule. Și primul care a introdus sancțiuni impotriva…

- Președintele rus este ironizat pe internet dupa declarațiile facute miercuri, Cea mai buna gluma a lui Putin la stand-up-ul de miercuri: „Singurul garant real al suveranitații și integritații statului #Ucrainei ar putea fi doar #Rusia, care a creat Ucraina de astazi”, a comentat Nexta, citandu-l pe…

- Ucraina, iar industria nu mai poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a anunțat un inalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunța Rador. Pe langa aceasta, și suplimentarea trupelor pare problematica, pentru ca este posibil ca mobilizarea celor…

- Ramzan Kadirov a declarat ca forțele sale speciale vor aplica la noi tactici in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, noteaza publicația rusa independenta Meduza . „Asta e. Trecem la o noua tactica de operațiuni speciale impotriva ucrainenilor. Nu ne vom mai deranja cu ei… Inamicul se va confrunta in…

- In timp ce Venetia isi desfasura covor rosu pentru deschiderea festivalului sau de film, in urma cu o saptamana, regizorul Evgeny Afineevsky se grabea sa-si finalizeze documentarul despre invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a reusit sa respecte in ultimul moment termenul limita, iar "Freedom on…