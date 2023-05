Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au demarat, miercuri, sase perchezitii in judetele Sibiu si Arges. Mai multe persoane sunt suspectate ca au sustras produse din stocul unei firme, potrivit News.ro, prejudiciul fiind estimat la 800.000 de euro.„(...)16 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean…

- "La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București,…

- Conform Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, doua descinderi au loc la doi tineri banuiti ca, la data de 5 mai, ar fi sustras dintr-o locuinta 37.000 de lei. Totodata, si politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Blejoi efectueaza doua perchezitii la locuintele a doi barbati banuiti ca,…

- Percheziții la persoane care faceau contrabanda cu marfuri din Turcia, in aceasta dimineața, in doua județe și municipiul București. Polițiștii din Prahova efectueaza 20 de percheziții, azi, in județele Prahova și Ilfov, dar și in București, la persoane banuite de contrabanda. 25 de persoane vor fi…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Prahova efectueaza 20 de percheziții, in județele Prahova și Ilfov, dar și in municipiul București, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda. 25 de…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova fac luni dimineata 20 de perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, dar si in municipiul Bucuresti, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda. 25 de persoane vor fi…

- Doi barbați de 34 și 36 de ani au fost urmariți de polițiști și prinși cu 3 kilograme de canabis ținute intr-un geamantan. Drogurile au ajuns in Romania cu un autocar din Spania. In autocar se afla unul dintre cei doi suspecți. Unul dintre cei doi barbați a venit inapoi in Romania cu autocarul de care…