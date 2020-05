Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 4.800 de persoane cu 2.700 de mijloace de transport au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in ultimele 24 de ore, de la deschiderea culoarului verde pentru traversarea Ungariei ajungand in tara peste 17.000 de persoane dintre cele care fusesera blocate…

- Situatia la punctele de trecere a frontierei Foto politiadefrontiera.ro Ungaria va lasa deschis coridorul umanitar catre România pentru cetatenii români si bulgari care vor sa se întoarca acasa din Europa Occidentala, atâta vreme cât România se angajeaza…

- Aproximativ 12.500 de persoane care se aflau in convoiul care a primit culoar verde pentru a traversa Ungaria, dupa ce fusesera blocate pe teritoriul Austriei, au ajuns in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pana joi dimineata, iar in jur de 180 sunt duse in carantina.Purtatorul…

- Zece persoane urmarite international au fost aduse in tara de politistii romani in ultima saptamana si tot in aceasta perioada au fost predati 15 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in tara noastra, relateaza news.roPotrivit Inspectoratului…

- Managera unor sali de jocuri a inscenat furtul unei genți, pentrua acoperi o gaura de 114.185 de lei, bani pe care tot ia ii luasedin incasari. Polițiștii i-au demontat povestea și au stabilitși cum au pus totul la cale femeia și iubitul ei, ajutați de unprieten.Femeia de 33 de ani era managera zonala…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 8 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.”In perioada 15 – 21 februarie 2020, politistii…

- Politistii de investigatii criminale si procurorii DIICOT, impreuna cu magistrati si jandarmi francezi, au destructurat o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ un milion de euro prin furturi de componente de la locomotive, pe teritoriul Frantei. In total, in Romania si Franta, au fost…