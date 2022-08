Fostul președinte american Donald Trump susține ca agenți FBI i-au percheziționat reședința din Mar-a-Lago (foto), Florida, și chiar au spart un seif in timpul acțiunii. „Acestea sunt vremuri intunecate pentru națiunea noastra. Casa mea frumoasa, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este in prezent sub asediu, percheziționata și ocupata de un grup mare de agenți FBI. Nimic de genul acesta nu s-a intamplat vreodata cu un alt președinte al Statelor Unite… Aceasta operațiune neanunțata asupra casei mele nu a fost nici necesar, nici adecvat”, a transmis Trump. Potrivit unor surse New York Times, percheziția…