- Procurorii anticoruptie fac perchezitii la locuința medicului Mircea Beuran si la Spitalul Floreasca. Beuran este vizat de un dosar penal pentru luare de mita și va fi dus la sediul DNA pentru audieri."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției…

- Procurorii DNA fac joi percheziții la Spitalul de Urgența Floreasca din București, anunța G4Media, citand surse medicale. Ancheta l-ar viza pe medicul Mircea Beuran. Mircea Beuran este medicul care a coordonat echipa de medici care a realizat o intervenție chirurgicala, in decembrie, la Spitalul Clinic…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…

- Direcția de Sanatate Punblica a dat amenzi in valoare de 200.000 de lei Spitalului Floreasca din Capitala, relateaza digi24.ro.Informații de ultima ora in privința scandalului de la Spitalul de Urgența Floreasca, din Capitala, dupa ce, la sfarșitul lunii decembrie, o pacienta a luat foc pe masa de operație.Conform…

- Daniel Chițoiu, implicat in accidentul rutier in care au murit doi oameni, va fi externat joi de la Spitalul Floreasca, a declarat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprița. Chițoiu, care a fost vazut in picioare imediat dupa accident și preluat pe targa și internat cateva…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, cel care se ocupa de verificarile la Spitalul Floreasca, spune ca chirurgul Mircea Beuran a semnat protocolul operator al interventiei in care o pacienta de 66 de ani, bolnava de cancer, a...

- Procurorii DNA a anunțat marți ca efectueaza percheziții la 4 adrese din Capitala intr-un dosar de corupție, fiind vizate fapte care ar fi fost savarșite pe parcursul acestui an, una dintre adrese fiind la o instituție publica. Potrivit unor surse, este vorba de Regionala CFR București. „Procurorii…

- Doua persoane sunt urmarite penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru spalare la de bani, intr-un dosar in care se verifica supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care facea obiectul unui dosar de despagubire la ANRP, informeaza DNA. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES,…