Kürtőskalács-record, lung de 20 de metri, pregătit la Sf. Gheorghe

La cea de-a 5-a ediţie a Festivalului Deliciilor Dulci, care s-a desfășurat în centrul orașului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, între 6 și 8 octombrie, a... The post Kürtőskalács-record, lung de 20 de metri, pregătit la Sf. Gheorghe appeared first on Special… [citeste mai departe]