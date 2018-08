Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 20 august, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un barbat in timp ce ar fi incercat sa fure mai multe produse. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit ca un barbat de 50 de ani ar fi intrat…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au efectuat 16 perchezitii, in cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 5.159.000 de lei, informeaza…

- Un tanar s a ales cu dosar penal dupa ce a sustras dintr un supermarket produse in valoare de ... 24 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 iulie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au identificat un barbat, in varsta de 27 ani, care ar fi sustras, dintr un supermarkert,…

- Politistii din Bucuresti au efectuat joi mai multe perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul prestarii serviciilor de protectie si paza. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei.

- Un tanar din Soimus, judetul Hunedoara, este cercetat de politistii din Alba Iulia pentru conducere fara permis. Cu dosar penal s-a ales si tanara care i-a incredintat autoturismul, stiind ca nu are drept sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 23 iunie, in jurul orei 10.40, politistii Biroului Ordine…

- Unsprezece perchezitii au loc miercuri dimineata in judetele Giurgiu si Dambovita intr-un dosar evaziune fiscala in domeniul deseurilor reciclabile, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de euro, transmite News.ro . “In aceasta dimineata, politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii domiciliare si…

- Percheziții de amploare in Capitala intr-un dosar de delapidare și fals intelectual. In acest moment au loc percheziții la sediul Ministerului Transporturilor, dar și la sediilor unor societați comerciale din București. Prejudiciul in acest dosar este de 156.000 de lei, iar acest dosar ar viza achiziția…

- Perchezitiile au fost efectuate in baza mandatelor emise de Judecatoria Botosani. "In urma activitatilor efectuate au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe mijloace materiale de proba (telefoane mobile, cartele SIM) care intereseaza cauza. Politistii continua…