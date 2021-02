Percheziții de amploare în București și alte trei județe într-un dosar de evaziune fiscală In aceasta dimineața, polițiștii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare 22 și respectiv 8 percheziții domiciliare in cauze privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare a banilor. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice a Sectorului 2 Poliție , sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București pune in executare 22 de mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Bacau și 26 de mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infracțiunilor de evaziune fiscala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri dimineata, 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete – Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Perchezitii in capitala, Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta Foto: Poliția Româna Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare în Capitala si în patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, în cauze privind savârsirea infractiunilor…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres.

- Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPF, efectueaza 40 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Iasi, Bacau, Timisoara, Oradea, Ilfov, Constanta, Sibiu, Brasov, Galati si Bihor, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unei grupari specializate…

- In urma perchezițiilor facute de polițiști la Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul de autorizari din Primaria Generala, oamenii legii au reținut opt persoane. De asemenea, polițiștii au ridicat mai multe documente, telefoane mobile dar și sume de bani. „In urma perchezițiilor,…

- Polițiștii Capitalei fac mai multe percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor, prejudiciul fiind de 2,7 milioane de lei. Conform surselor PUTEREA.ro, acțiunile oamenilor legii vizeaza Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul…

- Politisti din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, sase mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Capitala si judetul Ilfov, precum si mandate de aducere…