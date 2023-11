Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor persoane juridice din județele Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervina in mai multe locații din Timișoara și din județul Timiș pentru degajarea unor copaci și a unui panou rutier, doborați de vantul puternic. Un copac a cazut pe Calea Lipovei, un indicator rutier a fost rupt pe Calea Aradului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant puternic in 26 de judete, valabila pana luni dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 – 6 noiembrie, ora 2:00, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana,…

- Meteorologii au emis o prognoza de vreme capricioasa pentru acest weekend in zona de munte. In Oltenia vremea ramane frumoasa Sambata, temperaturile vor fi mai ridicate, depașind 20 de grade in cea mai mare parte a țarii și atingand chiar 27 de grade in sudul țarii. Cu toate acestea, vantul puternic…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, marți, 30 de percheziții domiciliare in județul Bistrița-Nasaud, la un grup de persoane banuit de trafic de arme și de droguri de mare risc, informeaza Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT).Gruparea ar fi…

- Politistii si procurorii DIICOT fac, marti, 30 de perchezitii in judetul Bistrita-Nasaud la persoane banuite de sustragerea sau procurarea ilegala de arme din Spania si din alte tari ale Uniunii Europene, introducerea armelor pe teritoriul Romaniei, plasarea armelor in circuitul ilegal, trafic de droguri…

- Pe langa restricțiile instituite sambata și duminica, respectiv 25 – 26.08.2023, intre orele 11-20, acestea se vor prelungi cu inca o zi (luni – 28.08.2023) intre aceleași ore pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrazi…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit un Cod galben vizand risc de viituri pentru rauri din 15 judete, incepand de miercuri de la ora 12:00, pana joi, la ora 8:00. Potrivit unui comunicat al INHGA, bazinele hidrografice afectate sunt Viseu, Iza, Tur, Somes, Mures, Siret…