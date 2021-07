Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin Pastrama. Potrivit informațiilor Digi24, cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi.

- O percheziție domiciliara a fost facuta, in aceasta dimineața, de poliție acasa la soții Brigitte și Florin Pastrama. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase și actualul sau soț, Florin Pastrama, sunt acuzați de contrafacerea unei marci și punerea in circulație de…

- Dupa scandalul de proporții din cauza banilor, se pare ca Brigitte s-a lasat din nou vrajita de soțul ei și l-a acceptat acasa. Asta nu inseamna ca l-a iertat in totalitate, așa cum chiar ea a marturisit, așa ca i-a dat lui Florin Pastrama o lista intreaga de atribuții pentru a-și reintra in ritm, dar…

- Florin Pastrama a decis sa se intoarca acasa dupa cearta pe care a avut-o cu Brigitte din cauza banilor. Ei bine, soția sa nu l-a intampinat cu brațele deschise și l-a respins, spunandu-i ca locuința ei nu este hotel. Singura persoana care pare ca s-a bucurat de reintoarcerea lui Florin Pastrama acasa…

- Dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, Brigitte s-a aliat cu fiica ei Sara și s-au ocupat impreuna de pregatirile de sarbatori. Bruneta a marturisit ca a trecut peste conflictul cu soțul ei și se descurca de minune singura.

- La scurt timp dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, vestea a ajuns și la urechile mamei sale, care imediat a și avut o prima reacție pe acest subiect. Mai mult decat atat, in urma discuției cu cea care i-a dat viața, soțul brunetei a marturisit și care este motivul pentru care nu-și dorește sa…

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Un lucru bun s-a intamplat și dupa plecarea lui Florin Pastrama de acasa. Sara este mai fericita ca niciodata ca a ramas in casa doar alaturi mama sa. Atitudinea, dar și vorbele adolescentei au surpris-o pe Brigitte facand-o sa ajunga la concluzia ca trebuie sa-și mai asculte și fiica uneori.