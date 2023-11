Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au efectuat cinci perchezitii, una dintre ele la sediul unei primarii, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Conform unui…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au intocmit un dosar penal in cazul exploziei de la magistrala de gaze de la Calimanesti, in care se fac cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere, dar si pentru neluarea masurilor legale de securitate si sanatate…