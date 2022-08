Stiri pe aceeasi tema

- PepsiCo, Inc. a anunțat ca a inceput un acord strategic cu AQUA Carpatica, apa de izvor romaneasca premium, prin care PepsiCo va deține 20% din acțiunile AQUA Carpatica. Conform acordului, PepsiCo va avea drepturi de a distribui apa de izvor in Romania și in Polonia, cu oportunitați de extindere pe…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a cerut luni Rusiei si Chinei sa se implice in negocieri in sensul stabilirii unui cadru multilateral pentru controlul arsenalelor nucleare, liderul de la Casa Alba subliniind ca vrea reducerea rolului armelor atomice in strategia de securitate nationala. „Astazi,…

- Miercuri, Microsoft a declarat ca firma DSIRF a implementat software-ul de spionaj sau spyware — capabil sa acceseze informatii confidentiale, cum ar fi parole sau acreditari de conectare — la un numar nespecificat de banci, firme de avocatura si firme de consultanta strategice neidentificate. “Subzero…

- Administratia a anuntat la sfarsitul lunii martie ca va elibera o cantitate record de 1 milion de barili de petrol pe zi timp de sase luni din rezervele strategice, pastrate in caverne de sare scobite pe coastele din Louisiana si Texas. Statele Unite au vandut deja 125 de milioane de barili de petrol…

- Munții Apuseni din Romania se afla pe lista CNN Travel a celor mai spectaculoase destinații turistice din Europa.O parte din Munții Carpați de Vest din Transilvania, Apusenii, reprezinta locul perfect pentru o vacanța de vara ideala, cu temperaturi mai racoroase și poteci neaglomerate prin paduri stravechi…

- Boris Johnson, unul din cei mai vehementi critici ai regimului din Rusia, si-a dat demisia din functia de presedinte al Partidului Conservator. Indiferent cine va fi urmatorul premier, politica externa a Londrei nu se va schimba. Dar premierul care s-a facut remarcat prin faptul ca nu se pieptana intentiona…

- Silviu Prigoana este in culmea fericirii. Dupa Honorius, care s-a casatorit cu americanca de origine romana Corina Bode, a venit și vremea lui lui Silviu. Fiul fostului businessman și om politic s-a casatorit in weekend, la un centru de ceremonii din cadrul unui luxos complex hotelier din București.…

- PepsiCo, companie globala care deține marci precum PepsiMAX, Lay’s, Doritos și Quaker, lanseaza o noua ediție a programului de internship pentru studenți „Dare to Do More” in Europa. Competiția desfașurata integral online invita studenții, proaspeții absolvenți și tinerii cu pana la trei ani de experiența…