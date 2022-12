Pep Guardiola a ieșit la atac, extrem de furios din cauza programului incarcat al echipei sale. Managerul lui Manchester City i-a criticat public pe șefii fotbalului, pe care i-a descris ironic drept “creierele mari”. Manchester City va juca impotriva lui Liverpool pe 22 decembrie, in optimile Cupei Ligii Angliei, la numai 4 zile dupa incheierea […] The post Pep Guardiola a ieșit la atac: “Creierele mari din fotbal au decis asta!”. Ce l-a nemulțumit pe managerul lui Manchester City appeared first on Antena Sport . The post Pep Guardiola a ieșit la atac: “Creierele mari din fotbal au decis asta!”.…