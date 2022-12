Stiri pe aceeasi tema

Compania de gaze naturale din Republica Moldova, SA „Moldovagaz", va procura gaze naturale in luna decembrie din Rusia la un preț de 785 dolari/1000 m3, a anunțat președintele Consiliului de administrație al companiei moldovenești, Vadim Ceban.

SAP „Gazprom" anunța ca SA „Moldovagaz" a achitat datoria pentru gazele naturale livrate in luna noiembrie. In acest sens, concernul rus a decis sa nu reduca volumul gazelor naturale transportate spre R.Moldova, conform deschide.md.

Rusia a desfasurat in Belarus trei avioane de vanatoare de tip MiG-31K, cea mai moderna versiune a acestui avion dezvoltat in anii '70, dotate cu rachete hipersonice de tip Kinjal - un vector care poate lovi in cateva minute orice capitala europeana, inclusiv cu un focos nuclear.

Gazele naturale au devenit atat de ieftine incat unele centrale electrice din Europa au inceput sa foloseasca din nou acest tip combustibil, transmite Bloomberg.

Premierul israelian, Yair Lapid, s-a declarat joi, in cursul unei convorbiri cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, "profund ingrijorat" de legaturile militare dintre Iran si Rusia, noteaza AFP,ptrivit Agerpres.

Șeful KGB din Belarus, Ivn Tertel, a anuntat ca institutia detine informatii potrivit carora in republica au loc pregatiri pentru comiterea unei serii de atentate teroriste. Avand in vedere aceste informatii, autoritatile de la Minsk au decis crearea unei grupari militare comune ale forțelor armate

Premierul japonez, Fumio Kishida, a declarat marți ca o posibila utilizare de catre Rusia a armelor nucleare este foarte imprevizibila și ca situația trebuie urmarita cu atenție.

Comisia Europeana va cauta sa negocieze "un interval de preturi" cu furnizorii de incredere de gaze naturale, a anuntat vineri comisarul european pentru energie, Kadri Simson, desi a recunoscut ca nu exista consens la nivelul blocului comunitar pentru o potentiala plafonare a pretului la gazele naturale,