E ziua ta mamico, in dar ți-am adus inima…Și crede-ma, mamico, un dar mai frumos nu se putea. Eu așa am crescut! Așa am fost invațata. Mergeam cu tata și ii cumparam mamei flori și ii confecționam cele mai frumoase felicitari. Au trecut anii și am devenit și eu mama. Primesc, la randul meu, felicitari și inimioare, an de an. De 8 Martie mi-am scos copiii la o prajitura, nu m-am dus sa ma pipaie vreun mascul colorat și bine dotat, in vreun club pe prin Nordul Bucureștiului. Lumea a luat-o razna! Va spun din start! Nu mai exista respect, bun simț… rar mai vezi oameni cu principii. Nici acum nu-mi…