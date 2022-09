Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 16 septembrie, ca exista vointa politica din partea coaliției pentru creșterea salariului minim și a pensiei, dar cifrele concrete vor fi facute publice numai dupa ce se va stabili bugetul pe anul viitor. Potrivit surselor guvernamentale consultate de Libertatea,…

- Guvernul, condus de prim – ministrul PNL Nicolae Ciuca, a adoptat ordonanța de urgența prin care se modifica și completeaza Legea nr. 196/2016, prin care se implementeaza reforma privind venitul minim de incluziune (VMI). Totodata, astazi a fost adoptat proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor…

- Senatul a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa care vizeaza reducerea varstei minime de la care tinerii pot vota la alegerile locale si europarlamentare de la 18 ani la 16 ani. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 4 septembrie,…

- In urma discuțiilor din coaliția de guvernare, Guvernul a avut pe agenda Ordonanta privind majorarea salariilor. „Aceasta propunere sprijina toate familiile ocupationale care au o diferenta de grila, astfel pana in 2022 sa primeasca 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr.…

- Guvernul a aprobat acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui copil, nu numai la primul copil, cum era pana acum. Mai multe zile libere pentru tati la nasterea copiilor. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Guvernul a aprobat acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui…

- Guvernul german vrea sa modifice legea imigrației pentru a acoperi deficitul din ce in ce mai mare de pe piața muncii, arata o analiza Deutsche Welle. In acest moment, sunt disponibile locuri de munca in 148 de meserii, iar alte 122 sunt in analiza. Camera de Comerț și Industrie din Germania a anunțat…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a sustinut, joi, in cadrul lucrarilor Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca posibilitatile de a investi nu trebuie sa fie limitate de criza, punctand faptul ca in Romania ar trebui sa existe companii nationale de importanta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, prima de acest fel in ultimul an. Au fost saptamani foarte bune, daca ne gandim doar la ultimele mari care au avut loc, Summitul NATO de la Madrid și Reuniunea Consiliului European. Aceste intalniri…