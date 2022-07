Pentru creşterea ritmului de colectare a datelor necesare la recensământ, în Prahova au fost amenajate puncte fixe pentru recenzare N.Dumitrescu Pana la sfarșitul saptamanii in curs, la nivelul județului Prahova vor funcționa 21 de puncte fixe pentru efectuarea recenzarii persoanelor. Decizia a fost luata de catre Comisia centrala pentru recensamantul populației și locuințelor din Romania – proces care este in desfașurare – care a stabilit ca astfel de puncte fixe de recenzare sa se inființeze, la nivel național, in localitațile unde ritmul recenzarii fața in fața este scazut. ”Incercarile repetate și eșuate ale recenzorului de a colecta datele au condus la un ritm scazut de recenzare in anumite localitați, aceste incercari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

