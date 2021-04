Pentru cine bat clopotele în PNL la Palatul Cotroceni? Dupa ce a fost refuzat de președintele Klaus Iohannis de doua ori la campania de imagine, pardon de impaduririi, de la Bolintin Vale-Giurgiu și Dabuleni-Dolj, liderul PNL Ludovic Orban a ținut totuși sa planteze și el niște puieți. Și nu oriunde, tocmai in Maramureș, unde deh… este o organizație puternica a PNL condusa de un fost consilier al lui Orban la Palatul Victoria-Ionel Bogdan, ajuns anul trecut președinte de consiliul județean. De fapt, plantarea puieților a fost doar un pretext pentru Orban, adevaratul scop fiind acela de a-și asigura susținerea organizației PNL Maramureș pentru un nou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

