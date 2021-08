Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus va solicita permisiune de zbor din Afganistan in septembrie pentru a aduce studenti afgani care intentioneaza sa studieze in Rusia, a anuntat marti Ambasada Federatiei Ruse la Kabul intr-un comunicat, citat de Reuters. Recucerirea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea…

- ​Rusia va evacua o parte din cei aproximativ 100 de angajati ai ambasadei din Afganistan, a declarat luni Zamir Kabulov, reprezentantul special al presedintelui Vladimir Putin pentru Afganistan, la postul de radio Eho Moskvî, transmite Reuters. Oficialul a mai spus ca ambasadorul Rusiei…

- Ceea ce se intampla acum in Afganistan arata ca negocierile intre talibani si Guvernul actual pentru transferul puterii au esuat, spune analistul de politica externa, Iulian Chifu. Rusia va solicita organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Afganistan.…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul autoritatilor afgane are loc…

- Zborurile comerciale dintre Rusia și Turcia vor fi reluate incepand cu data de 22 iunie. Anunțul a fost facut de vicepremierul de la Moscova, Tatiana Golikova. Potrivit ei, din 28 iunie vor fi reluate cursele aeriene și catre SUA, Italia, Belgia, Bulgaria și alte țari.

- Autoritațile locale din Moscova au ordonat tuturor celor care lucreaza cu publicul sa fie vaccinați impotriva Covid-19, aceasta fiind una dintre cele mai dure decizii luate la nivel global in privința obligarii angajaților de a se vaccina. Un decret emis miercuri listeaza mai multe joburi, printre care…