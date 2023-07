Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea privata a incetinit in S1/2023, ritmul anual de crestere coborand in iunie spre 6%, fata de 17% cat era in iunie 2022. Comparativ cu luna mai, creditarea a ramas pe plus, dar avansul este tot sub 1%, anunța Ziarul Financiar.Creditarea in valuta a ajuns la un ritm anual de crestere de 22%…

- In timp ce patronii romani „importa” tot mai muli muncitori asiatici, pe motiv ca nu-și gasesc forța de munca autohtona, in Romania sunt inregistrați peste 45.000 de șomeri cu varste de 55-64 de ani. Antreprenorii trebuie sa știe ca firmele vor putea sa primi și finanțari susținute de Uniunea Europeana…

- Antreprenorii care lucreaza la extinderea, respectiv, modernizarea rețelelor de distribuție a apei și de canalizare in orașul Bragadiru, au primit, luni, un ultimatum din partea conducerii Consiliului Județean (CJ) Ilfov: ori vin cu soluții pentru accelerarea ritmului lucrarilor, ori se va ajunge la…

- S-a anunțat perioada orientativa de inscrieri la granturile de cate 30.000-200.000 de euro pentru microintreprinderile de producție din cele 4 județe ale Regiunii Vest, conform noului proiect actualizat al Ghidului solicitantului.

- Firmele vor putea obtine credit in valoare minima de 500 milioane de lei pentru digitalizarea proceselor de productie si innoirea tehnologiilor cu unele verzi, prin intermediul unui program de accelerare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca pandemia Covid-19, „agresiunea barbara” a Rusiei in Ucraina, criza energetica, criza prețurilor și unele incidente bancare ar fi trebuit sa mobilizeze statele din Uniunea Europeana sa puna in aplicare politici ferme de reducere a dependenței statelor…

- Lecțiile crizelor financiare și economice prin care romanii au trecut in ultimii 15 ani sunt principala sursa de informație care trebuie sa stea la baza deciziilor financiare viitoare, potrivit CSALB.

- Iar faptul ca sunt atat de vechi face ca mașinile sa aiba nevoie de service aproape saptamanal.- Cans a fost in service ultima oara mașina? - Acum o saptamana - Și ce problema avea atunci? - cu kitul de ambreiaj, incalzirea in duba, probleme neprevazute. - cam la cat timp ajunge in service? - cam o…