- La cateva ore dupa ce a caștigat un nou mandat de primar in comuna Comana, județul Giurgiu, Aurel Enache, 52 de ani, i-a pedepsit intr-un mod mai puțin obișnuit pe niște localnici din satul Vlad Țepeș, care nu l-au votat și care au susținut un alt candidat in timpul campaniei electorale. Primarul susținut…

