Pentru angajatori ca Apple, Google sau IBM, nu prea mai conteaza daca ai sau nu diploma de licenta

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea este privita ca o necesitate pentru cei care cauta un job in domeniul tehnologiei. Dar, pe masura ce numarul de locuri de munca in acest domeniu a crescut, depașind in unele țari numarul de solicitanți, companiile precum IBM, Google sau Apple au inceput sa caute oameni educați in medii non-tradiționale.…

- Google, Apple, Starbucks, EY si Hilton se numara printre gigantii internationali care nu mai solicita studii superioare la angajare, marcand astfel un nou trend in piata muncii, care devine un mediu tot mai prietenos pentru cei aflati in cautarea unui...

- Urmand amenzii record, de 5 miliarde dolari, servita gigantului Google pentru incalcari ale legilor antitrust, autoritatile europene ancheteaza acum modul in care marile companii proiecteaza dispozitive care constrang utilizatorii sa achizitioneze...

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Autoritatile de reglementare antitrust ale UE au impus o amenda record, de 4,34 miliarde de euro, gigantului american Google, pentru restrictiile ilegale impuse producatorilor de smartphone-uri ce utilizeaza sistemul de operare Android si operatorilor retelelor de telefonie mobila, transmite Reuters.…

- Expansiunea globala a marilor companii high tech, precum Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Intel, Oracle s.a.m.d. constituie motorul principal al dezvoltarii marilor piete comerciale din lume. Astfel, tranzactii de cumparare de proprietati...

- Cei de la Business Insider au cautat pe platforma Glassdoor si au compilat lista de mai jos cu unele dintre cele mai bizare intrebari la un interviu de angajare. Google: Daca ai avea de ales un singur cantec...

- Grupul Huawei, intrat in vizorul serviciilor secrete americane pe motiv ca ar spiona pentru China , a avut acces la conturile de Facebook ale utilizatorilor, scrie Reuters . Pe langa Huawei, al treilea producator mondial de smartphone-uri dupa Samsung și Apple, au mai avut acces și producatorul de…