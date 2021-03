Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu , ridica o noua problema legata de invațamantul in pandemie. Este vorba de deplasarea elevilor la școala din zonele carantinate in care locuiesc pe baza declarației pe proprie raspundere. Ministrul Educatiei a atras atenția ca in declaratia pe proprie raspundere nu…

- Municipiul Sibiu intra oficial in scenariul roșu de combatere a pandemiei, dupa ce, pentru a treia zi consecutiv rata de incidența cumulata a depașit 3 la mie. Restricțiile, amanate 48 de ore, se impun de la miezul nopții de vineri spre sambata. Reprezentanții Prefecturii Sibiu au anunțat, vineri, ca…

- Aproape 2,5 miliarde de persoane - sau aproximativ un sfert din populatia globului - se vor confrunta cu probleme de auz pana in 2050, potrivit unui raport OMS publicat marti care subliniaza "necesitatea de a extinde rapid preventia si tratamentul pierderilor de auz", relateaza dpa si AFP, potrivit…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat miercuri dorinta guvernului de a redeschide muzeele in zonele tarii cel mai putin afectate de epidemia de COVID-19, dar si de a prelungi starea de urgenta pana pe 30 aprilie, informeaza AFP. "Muzeele, locuri simbolice ale culturii tarii, se…

- O avarie in reteaua de transport al energiei a lasat fara electricitate, in aceasta dupa-amiaza, mai multe zone din Nord-Vestul tarii. Reprezentantii Transelectrica au precizat ca este vorba despre o avarie de sistem pe interconexiuni, dar nu se stiu exact cauzele. Alimentarea cu energie a fost restabilita…

- De Revelion, sute de parinți și-au strâns în brațe pentru prima data nou-nascuții. Cel mai grabit bebeluș s-a nascut chiar la Cluj, doar la 11 minute dupa ce am intrat în noul an! Mama baiatului nu se aștepta ca minunea…

- O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil de batrani in landul Saxonia-Anhalt a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus, cu o zi inainte de inceperea oficiala a campaniei de vaccinare in aceasta tara, informeaza dpa si EFE. La caminul Krueger…

- La miezul noptii. masinile in care se aflau fetele au fost oprite de politisti la intrarea in Focsani pentru un "control de rutina". Apoi, ele au fost date jos , iar politistii le-au intrebat "unde este aurul". Ulterior, ele si-au dat seama ca au fost victima unei farse cu ajutorul careia politiltii…