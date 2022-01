Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul, dramaturgul si academicianul Rene de Obaldia a murit la varsta de 103, a anuntat Academia Franceza al carei membru a fost din 1999, scrie AFP, informeaza News.ro. Nascut la 1918, la Hong Kong, el a fost poet si dramaturg, si a publicat cu putin timp inainte de a implini 100 de…

- Noua carte de identitate, care conține mențiuni in limba engleza, a fost generalizata in Franța de la 2 august 2021. Academia Franceza se opune ferm acestor mențiuni și spune ca este pregatita sa acționeze in justiție, transmite BFMTV. Este o noutate care nu este deloc pe placul Academiei Franceze,…

- Primele luni ale lui noului an se anunta dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru a le depasi avem nevoie de solidaritate, responsabilitate si empatie unii fata de ceilalti, afirma, intr-o postare pe Facebook, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, care precizeaza ca lucreaza impreuna cu colegii sai…

- Intr-o analiza a situației politice din Romania, El Confidencial noteaza ca, pentru prima data de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, Guvernul Romaniei este condus de un militar de cariera, referindu-se la Nicolae Ciuca. Potrivit publicației spaniole, premierul Nicolae Ciuca „iși folosește experiența…

- Un celebru monument in memoria luptatorilor din Rezistența Franceza in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost vandalizat cu graffiti pentru a scrie ”Anti Pass”, transmite Euronews. Cele doua litere ”s” din cuvantul ”Pass” au fost desenate astfel incat sa semene cu acronimul SS, referindu-se la forța…

- Fostul fotbalist german Horst Eckel a murit vineri, la varsta de 89 de ani, a anuntat DFB, citata de Agerpres. Eckel a fost ultimul campion mondial din 1954 inca in viata. In finala Cupei Mondiale din 1954, Germania a dispus de Ungaria, cu 3-2. Atunci, Eckel era legitimat la Kaiserslautern și a devenit…

- Un clasament realizat de publicația The Economist arata ca Tel Aviv, capitala Israelului, este cel mai scump oraș din lume. Conform Times of Israel , Tel Aviva urcat cinci poziții și a ajuns pentru prima data pe prima poziție a clasamentului realizat de divizia Economist Intelligence Unit a faimoasei…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…