- Pentagonul este ”pregatit de orice s-ar intampla” in vederea apararii intereselor Statelor Unite, Coreei de Sud si Japoniei, odata cu apropierea expirarii unui ultimatum, la sfarsitul anului, dat de Phenian Washingtonului, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.”Coreea de Sud este unul dintre locurile…

- Seful de stat-major al armatei americane, generalul Mark Milley, a declarat luni ca, in ceea ce il priveste, cazul subofiterului Edward Gallagher, din unitatea de elita ''Navy Seals'', condamnat pentru conduita incorecta pe campul de lupta in Irak, este acum inchis, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- ​Oportunitatea de a progresa în discuțiile cu Statele Unite se diminueaza, a declarat vineri un diplomat nord-coreean, adaugâng ca Phenianul se așteapta la pași reciproci din partea Washingtonului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.„Am oferit Statelor Unite suficient timp…

- Washingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de dezghet in relatiile cu Phenianul. Insa negocierile incepute intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un se afla in prezent intr-un punct mort. Un purtator…

- Emisarul Coreei de Nord a acuzat Statele Unite ca au facut sa esueze consultarile asupra programului nuclear nord-coreean, angajate sâmbata dupa luni de impas si în pofida unei noi escaladari a Phenianului prin testarea de rachete, scriu agențiile Reuters, AFP si Yonhap, citate de Agerpres.„Negocierile…

- Acelasi oficial, care nu a indicat locul unde vor avea loc aceste intalniri, si-a exprimat speranta ca negocierile 'sa accelereze dezvoltarea pozitiva' a legaturilor bilaterale. Phenianul si-a aratat recent intentia de a relua dialogul cu Washingtonul dupa o perioada de tensiune marcata de lansari…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, un consilier la Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un "este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite". Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, consilierul evoca…

