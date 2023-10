Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat ca au doborat o drona turceasca in Siria, considerand ca aceasta reprezinta o potentiala amenintare la adresa fortelor americane. Incidentul a avut loc intr-un moment in care Turcia efectueaza atacuri impotriva tintelor kurde din Siria in urma atacului sinucigas de la Ankara…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, i-a indemnat marți (19 septembrie) pe participanții la Grupul de Contact pentru Aparare Ucrainei, care se desfașoara in Germania, sa continue sa furnizeze sisteme de aparare aeriana Kievului, afirmand ca “apararea aeriana salveaza vieți”. Austin a gazduit…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a condus luni (11 septembrie) o ceremonie ce a onorat victimele atacului de la 11 septembrie asupra Pentagonului, la 22 de ani dupa ce deturnatorii islamiști au preluat controlul avioanelor și le-au prabușit in turnurile gemene ale World Trade Center din…

- Avioanele F-16 vor fi livrate de catre Danemarca și Olanda de indata ce pregatirea piloților ucraineni va fi finalizata, dupa ce transferul lor in Ucraina a fost aprobat de catre Statele Unite, a declarat joi un oficial american citat de Reuters.Ucraina a cautat in mod activ avioanele de lupta F-16…

- Un celebru star de la Hollywood s-a intalnit cu secretarul apararii Lloyd Austin: De ce a vizitat actorul Pentagonul / VideoUnul dintre ei este primul barbat de culoare din SUA care a condus Departamentul Apararii. Celalalt este un actor al unei generatii, cunoscut pentru ca a interpretat presedinti,…

- Unul dintre ei este primul barbat de culoare din SUA care a condus Departamentul Apararii. Celalalt este un actor al unei generatii, cunoscut pentru ca a interpretat presedinti, personalitati cunoscute pe plan international, cum a fost Nelson Mandela, si pe Dumnezeu - chiar de doua ori. Secretarul apararii,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anuntat joi viitoarea desfasurare a unei nave a garzii de coasta a SUA in Papua Noua Guinee, in contextul in care Washingtonul incearca sa consolideze cooperarea in domeniul apararii in fata concurentei acerbe din partea Chinei pentru influenta in zona,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat joi, 13 iulie, ca nu are ”nicio indoiala” ca Ucraina va deveni membra a NATO dupa incheierea razboiului declanșat de Rusia. ”Nu am nicio indoiala ca se va intampla (aderarea la NATO), am auzit aproape fiecare țara din sala spunand acest lucru”,…